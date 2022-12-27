«Ростелеком» пришел на помощь новосибирским кардиологам

«Ростелеком» успешно завершил пилотное тестирование региональной информационной системы «Единый кардиолог». Первой в Новосибирской области к ней подключилась Ордынская ЦРБ. Система «Единый кардиолог» реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленного на повышение продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году.

С помощью платформы ордынские врачи провели уже более тысячи ЭКГ-исследований и оперативно выявили сердечно-сосудистые патологии у 250 пациентов. Все они внесены в специальный регистр для дальнейшего мониторинга и своевременного оказания медицинской помощи.

«Мы стремимся находить цифровые решения, которые принесут пользу в социально значимых сферах, например, в области телемедицины, – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин. – Одним из таких проектов стала платформа «Единый кардиолог». Она обладает искусственным интеллектом и способна ускорить процесс обработки результатов ЭКГ на 60%, а значит, ощутимо повысить оперативность постановки диагнозов. Теперь результаты кардиологических исследований отображаются в течение одного дня».

Система позволяет сформировать цифровую базу кардиологических исследований, доступную для врачей из разных медицинских учреждений, а также имеет функцию помощи в принятии решений, подавая сигнал при выявлении в ЭКГ серьезных патологий.