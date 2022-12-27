В Ленинском районе Новосибирска произошло возгорание складского помещения. Площадь пожара составила 1875 квадратных метров. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 19:22 была объявлена открытая ликвидация. Для устранения возгорания потребовалось 75 человек и еще 23 единицы техники. В сообщении пресс-службы уточняется, что ввиду большой площади возгорания, а также полного обрушения складского здания, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Помимо этого были задействованы беспилотные авиационные системы, при помощи которых проводился авиамониторинг и разведка местности. Информации о пострадавших нет.

На данный момент причины пожара не установлены. По имеющимся данным внутри склада находилась полиграфическая продукция.

Ранее мы писали, про задержание владельца приюта для бездомных, в котором в результате пожара погибло 22 человека. Владелец помещения знал о неисправностях здания, однако не прекратил работу своего заведения.