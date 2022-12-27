Очередное уголовное дело о нарушениях при подготовке к Универсиаде заведено в Красноярском крае

Уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту приёмки многофункционального комплекса, возведённого к Универсиаде-2019 с нарушениями, заведено в Красноярском крае в отношении должностных лиц Сибирского федерального университета (СФУ). Ущерб от преступления оценен в 59 миллионов рублей.

Как сообщили в СУ СКР по региону, СФУ выступил заказчиком строительства объекта. Контракт на работы на сумму более 1 млрд руб. был заключён в 2016 году.

По данным следствия, при строительстве были допущены серьёзные нарушения. Речь идёт об использовании более дешёвых материалов, чем предусматривал проект, — это в том числе бетон и арматурные стержни. В апреле 2021 года при осмотре здания были выявлены такие дефекты, как нарушение целостности монолитного перекрытия и трещины на перегородках. В связи с этим эксплуатация объекта была прекращена, комплекс законсервирован.

Несмотря на это, должностные лица СФУ, достоверно зная о нарушениях, в период с 15 августа 2016 года по 15 января 2019 года подписали акты о приёмке работ. Ущерб от этих действий составил более 59 млн руб. – такая сумма, по оценке правоохранителей, необходима для строительства нового железобетонного перекрытия.

Напомним, что в марте 2021 года Счётная палата РФ выявила крупные финансовые нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных на строительство объектов к Универсиаде-2019 в Красноярске. Кроме того, ряд уголовных дел по факту хищений при подготовке к мероприятию завели в 2019 году. Тогда же стало известно, что каждая третья закупка для нужд Универсиады была проведена в обход законодательства.