«Закупочные процедуры уже прошли»: алтайский завод поставит в Новосибирск паровые котлы для ТЭЦ

В 2023 году на ТЭЦ-3 начнутся работы в рамках федеральной программы комплексной модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). В рамках программы планируется заменить турбогенераторы №11 и №13 с приростом мощности на 20 МВт по каждому, смонтировать новый котел №15 производительностью 320 тонн пара в час (192 Гкал/ч) и заменить котел №8 на новый. Все эти работы планируется завершить к 2026 году.

По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, закупочные процедуры уже прошли. «По котлам поставщик – Барнаульский котельный завод, по турбинам – Уральский турбинный завод, – пояснил он. – Договор на проектирование и поставку в проектах комплексной замены в проектах замены двух котлов производительностью 320 тонн пара в час каждый заключается с компанией «Энергомаш-БКЗ», которой принадлежит Барнаульский котельный завод».

Проектирование и поставку паровых теплофикационных турбин будет выполнять Уральский турбинный завод. Турбина №13 должна быть поставлена в августе 2024 года, а турбина №11 – в январе 2026 года.

Ранее СГК уже озвучивала объем инвестиций в обновление оборудования ТЭЦ-3 в рамках ДПМ-2: 12 млрд рублей. В результате тепловая мощность ТЭЦ-3 с нынешних 945 Гкал/ч вырастет на 20% – до 1 137 Гкал/ч. Электрическая мощность станции увеличится с 497 до 537 МВт.