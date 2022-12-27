Битые унитазы и гипсокартон: мусорную свалку на берегу Енисея обнаружили красноярские активисты

Росприроднадзор разбирается со стихийной свалкой из строительных отходов на берегу Енисея в посёлке Есаулово Красноярского края. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своём Telegram.

На скопление строительного мусора возле реки в надзорное ведомство пожаловались активисты проекта «Экоинспекция» общественного движения «Народный фронт».

По данным общественников, которые позже подтвердили в Росприроднадзоре, на участке площадью около 820 квадратных метров разбросаны битые унитазы, гипсокартон, кафель и арматура.

По словам активистов, они пожаловались на проблему местным властям, однако те, объясняя свалку, сослались на необходимость укрепить берег перед его благоустройством. После обращения общественников мусор разровняли и присыпали песком.

Специалисты Росприроднадзора определяют объём отходов и класс их опасности, к этой работе планируется привлечь сотрудников ФГБУ «Центр лабораторных анализов и технических измерений». В ближайшее время также предполагается установить собственника земельного участка.

«Будем добиваться вывоза отходов с берега Енисея в кратчайшие сроки. За вред природе нарушитель ответит по закону», — говорится в сообщении главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Напомним, что в мае текущего года прокуратура Красноярского края заинтересовалась масляным пятном на Енисее. Под подозрение в экологическом нарушении попала городская ТЭЦ.