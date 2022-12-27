Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете?

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В каком-то смысле работать или не работать с репутацией — это ваше дело. Но на самом деле это первое, о чем думают потребители, когда слышат имя вашей компании. Это то, как и что они говорят о вас. Это разница между клиентами, которые продолжают возвращаться, и теми, кто переключился на конкурентов. К слову сказать, почти невозможно переоценить улучшение репутации для вашего бизнеса.

Это особенно верно, когда речь идет о том, как отзываются о вашей компании в интернете. Сарафанное радио — это одно, но онлайн отзывы и комментарии доступны для всех, у кого есть подключение к интернету. Понимание ваших конкурентов и улучшение вашей онлайн репутации уже не может больше ждать. Особенно на фоне тех фундаментальных изменений, которые происходят в российской экономике и в российском автобизнесе, в частности.

Сегодня клиенты живут в такой насыщенной информацией среде, что им нужна обратная связь из дополнительных источников помимо того, что говорит ваша компания, чтобы сделать обоснованную оценку. Вы говорите, что продаете проверенные автомобили с пробегом, но почему клиенты должны доверять вам?! Люди принимают решение доверять компании, основываясь на том, что говорят о ней другие, а не на том, что декларирует сам бизнес. Поэтому для бизнеса важно понимать, что только ваши клиенты формируют доверие у будущих клиентов.

Рейтинг репутации крупнейших автодилеров Сибири: как технологии помогают завоевать доверие клиентов

Рейтинг репутации крупнейших автодилеров Сибири: как технологии помогают завоевать доверие клиентов

Вместо того, чтобы напрямую формировать сообщение с помощью контента и рекламы, созданных брендом, лучше потратить время на формирование отзывов клиентов. Задавать им конкретные вопросы, чтобы направлять их отзывы в соответствии с ключевыми сообщениями бренда. В чем ваше конкурентное преимущество? Пишут ли об этом клиенты? Речь именно об этом. Хотя писать полностью рассказ о бизнесе сравнительно неэффективно, вам необходимо принимать непосредственное участие в его формировании. Это и есть тот самый доверительный маркетинг как тренд ближайших нескольких лет.

При этом формирование и укрепление доверия не должно быть игрой в угадайку. Это должен быть конкретный и масштабируемый процесс. Мы в «Смартпойнт» разработали такой процесс с точки зрения пути клиента, который заложили в наше ИТ-решение Getloyalty – единую платформу для управления репутацией компании и работы с опытом клиентов.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете? - ИзображениеНиже мы описали 4 шага рассматриваемого процесса, которые позволят начать системно управлять восприятием вашей компании в интернете и использовать в своих интересах то, что ваши клиенты говорят о вас друг другу. Критично ответьте на каждый из вопросов и проверьте, есть ли новые точки роста на пути вашей компании к сердцу клиента.

Шаг 1. Как потребители находят вашу компанию?

  • На каких интернет-платформах зарегистрирована ваша компания?

  • Информация в карточках о вашей компании является актуальной?

  • Может ли потребитель увидеть преимущества вашей компании?

  • Ищут ли пользователи вашу компанию и как меняется динамика поиска?

  • Как выделяется ваша компания по сравнению с конкурентами?

Некоторые компании думают, что можно работать только с отзывами на Яндексе, и этого будет достаточно. Для некоторых компаний это действительно так, но мы рекомендуем быть везде, где есть ваши потребители. Проверить, где пишут отзывы именно о вашей компании, просто. Зайдите в поиск Яндекса или Google и введите название компании плюс слово «отзывы». Попробуйте в разных вариантах и посмотрите, какие сайты выходят в поисковой выдаче. Вы увидите другие площадки, на которых находятся ваши клиенты и пишут там отзывы. Мы в платформе Getloyalty собрали все популярные платформы, которые в автобизнесе закроют 99.9% всех отзывов в интернете.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете? - ФотоКак выглядят карточки о вашей компании? Привлекают ли фотографии внимание? Актуальная ли информация о режиме работы и контактах? Используются ли все возможности в оформлении? Мы рекомендуем посмотреть на карточки ресторанов, гостиниц, фитнес-центров. Как компании из других отраслей работают со своими клиентами и использовать найденные практики в своем бизнесе.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете? - КартинкаНемаловажно, как ваша компания выглядит на фоне конкурентов: какой звездный рейтинг, сколько отзывов опубликовано, как быстро публикуются на них ответы и так далее. Мы в Getloyalty даем возможность сравнить себя с конкурентами и помогаем ставить цели, которые направлены на то, чтобы стать лидером.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете? - ФотоШаг 2. Что потребители реально думают о вашей компании?

  • Где потребители оставляют отзывы о вашей компании?

  • Какая доля отзывов от фактического количества ваших клиентов?

  • Какая доля негативных отзывов и как меняется динамика показателя?

  • Что нравится и что не нравится вашим клиентам в работе компании?

  • На что обращают внимание потребители у ваших конкурентов?

В платформе Getloyalty автоматизирован процесс мониторинга новых отзывов о вашей компании, что позволяет ежедневно видеть актуальную картину по тому, что пишут потребители в интернете. Выделяйте негативные отзывы и работайте с ними напрямую для улучшения бизнес-процессов.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете? - ФотоОтслеживайте динамику изменения репутационных показателей и действительно управляйте репутацией компании в цифрах, а не по наитию.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете? - ФотоШаг 3. Какой истинный голос ваших клиентов?

  • Насколько ваша система сбора обратной связи дает истинную информацию о клиентах?

  • Проводите ли вы опросы клиентов через цифровые каналы коммуникаций?

  • Может ли ваш клиент оставить вам обратную связь тогда, когда ему удобно?

  • Вовлечены ли ваши сотрудники в сбор обратной связи от клиентов?

  • Какие механики запущены в компании, мотивирующие клиентов писать отзывы в интернете?

Традиционные опросы по телефону уходят в прошлое. Звонки не удобны для ваших клиентов и происходят с задержкой. На практике вам достаточно предоставить своим клиентам возможность оставить обратную связь там, где и когда им удобно. В Getloyalty реализованы гибкие возможности для запуска опросов в разных точках клиентского пути через SMS, email, QR-код и по прямой ссылке.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете? - ФотоВажно опрашивать клиентов по технологии, которые позволяют оцифровать клиентский опыт (NPS, CSAT, Smile, Stars). Если вы уже используете одну из них, то Getloyalty обеспечит бесшовный переход уже реализованных опросов и процессов.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете?Шаг 4. Как собрать обратную связь в одном месте?

  • Как быстро ваша компания отвечает на новые отзывы в интернете?

  • На сколько отзывов и где вы не ответили в 2022 году?

  • Есть ли голос бренда, которому следуют ваши сотрудники в публичном поле?
  • Что вы делаете, чтобы решить проблемы клиентов, оставивших негативные отзывы?
  • Какие возможности вы используете для удаления негатива в интернете?

В платформе Getloyalty вы можете отвечать на отзывы из единого личного кабинета. Это сокращает временные затраты и позволяет сотрудникам сосредоточиться на обратной связи от клиентов, а не на технических особенностях разных площадок.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете?Или дать возможность посетителям своего сайта не только ознакомиться с отзывами о вашей компании как элементом социального доказательства, а, в том числе, оставить обратную связь. В Getloyalty встроено готовое решение без сложной интеграции и каких-либо доработок вашего сайта.

Репутация – уже не просто часть вашего бизнеса, но что вы с этим делаете?Реальность такова, что сегодня все мы являемся участниками новой экономики обратной связи. Мы в «Смартпойнт» считаем, что это коренным образом меняет то, как компании прислушиваются, учатся и действуют в соответствии с отзывами потребителей. Благодаря концентрации внимания на клиенте компании могут опираться на предыдущие усилия и готовиться к расширению усилий в будущем.

Сегодня вам необходима платформа, которая может собирать все общедоступные и частные отзывы в одном месте. Вот тут и появляется Getloyalty — комплексная платформа, которая управляет отзывами потребителей от приобретения до лояльности. Наши клиенты уже улучшили результаты своего бизнеса, благодаря организации системной работы с обратной связью от потребителей.

Мы приглашаем вас на персональную демонстрацию платформы Getloyalty на примере вашей компании. Для этого просто оставьте обращение на нашем официальном сайте.

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