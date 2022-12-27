Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сдал позиции в национальном рейтинге мэров по итогам 2022 года

Центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ опубликовал итоговое исследование 2022 года, посвященное оценке деятельности мэров административных центров регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации.

Согласно результатам данного социологического исследования ЦИК «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве РФ, в рейтинге мэров столиц регионов мэр Новосибирска Анатолий Локоть занял 78 место из 88, значительно ухудшив свой результат по сравнению с аналогичным исследованием по итогам 2021 года (61 место).

Главы других сибирских городов заняли следующие строчки рейтинга: 9 — мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, 32 — мэр Иркутска Руслан Болотов, 33 — мэр Красноярска Владислав Логинов, 38 — мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, 46 — глава Томска Михаил Ратнер, 65 — глава Горно-Алтайска Юрий Нечаев, 71 — мэр Барнаула Вячеслав Франк и 83 — мэр Омска Сергей Шелест.

В тройке лучших по итогам исследования оказались мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Замыкают рейтинг мэр Элисты (Республика Калмыкия) Шафран Тепшинов (86 место), глава Биробиджана (Еврейская автономная область) Максим Семенов (87 место) и мэр Кызыла (Республика Тыва) Карим Сагаан-Оол (88 место).

«Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — говорится на сайте исследования. В качестве респондентов привлекались не только эксперты узкой специализации, но и люди абсолютно разных профессий. Таким образом, состав респондентов, как пишут организаторы «позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества».

Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновать свои выводы.

Напомним, накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, какое количество техники привлечено для уборки снега в городе.

Также Новосибирск вошел в топ-15 городов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП).