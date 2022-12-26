На директора новосибирского заказника «Кирзинский» заведено очередное уголовное дело

Директор новосибирского заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермолик подозревается в получении взятки от директора общественной организации. Это второе уголовное дело против Ермолика.

На директора новосибирского заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика заведено второе уголовное дело. Следователи подозревают Ермолика в получении взятки за организацию незаконной охоты на трех косуль сибирских. За организацию охоты Ермолик получил 60 тысяч рублей.

В СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что взятка была получена в ноябре 2022 года от директора общественной организации. Денежные средства были перечислены на счет благотворительного фонда, единственным учредителем которого являлся подозреваемый. Согласно Rusprofile, Ермолик с 2010 года возглавляет фонд «Планета Лось».

«Расследование уголовного дела производится в Барабинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Новосибирской области, ход и его результаты находятся на особом контроле в прокуратуре Новосибирской области», — говорится в сообщении прокуратуры.

Информация о задержании Вячеслава Ермолика появилась 12 декабря. По первому уголовному делу он обвиняется в незаконной охоте. В 2020 году Ермолик получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени по указу Владимира Путина. Вручил награду лично губернатор Красноярского края Александр Усс, будучи директором заказника.

Напомним, что ранее стали известны подробности уголовного дела против бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области Юрия Зозули.