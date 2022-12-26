«МегаФон» обеспечил самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб «Лахта Центр» качественной связью и высокоскоростным интернетом. Уникальный проект предусматривает размещение ключевого оборудования за пределами комплекса.

«С учетом уникальных особенностей объекта специалисты «МегаФона» разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина. – Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи».

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по первой категории надежности – имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.

Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящим по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.