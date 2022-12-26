Определены первые финалисты конкурса новостроек ТОП ЖК-2023 по версии Единого реестра застройщиков (ЕРЗ). В Сибирском федеральном округе (СФО) в финал вышли объекты в Новосибирске, Кемерове, Иркутске и Красноярске.

22 декабря состоялось заседание жюри самого масштабного в России конкурса жилых комплексов-новостроек, на котором были определены 274 финалиста в первой региональной группе номинаций. В эту группу входят жилые объекты, которые в том числе возводят или уже построены в Сибири. Из 820 номинантов в 75 номинациях отобрано 274 уникальных жилых комплекса-финалиста от 208 застройщиков.

В СФО в финал конкурса вышли такие жилые комплексы, как «Наследие» (застройщик ГК «Корпорация Ёлка», Новосибирск), CORSO residence (застройщик «Мечта», Иркутск), «Новоостровский» (застройщик УСК «Сибиряк», Красноярск) и «Солнечный бульвар» (застройщик компания «Промстрой», Кемерово).

Из жилых комплексов Новосибирской области в финал конкурса ТОП ЖК-2023 вышли, такие объекты, как Richmond Residence (ГК «Дом-Строй»), «Квартал с урбан-виллами на Никитина» (Брусника), «Расцветай на Красном» (ГК «Расцветай»), «Нормандия-Неман» («Стрижи»), «Радуга Сибири» (ПСК «Сибирь») и «Наследие» (ГК «Корпорация Ёлка»).

Победители конкурса ТОП ЖК-2023 будут объявлены 28 февраля 2023 года на церемонии в Москве, которая состоится в рамках Российской строительной недели-2023.

Напомним, что конкурс ТОП ЖК ЕРЗ проводит четвертый год подряд. Эксперты отрасли определяют лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство.