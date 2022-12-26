Новосибирский электровозоремонтный завод завершил трехгодовой период реализации национального проекта

На новосибирском электровозоремонтном заводе (НЭРЗ), специализирующемся на ремонте грузовых и пассажирских электровозов, подведены итоги реализации национального проекта «Производительность труда».

НЭРЗ вступил в национальный проект в январе 2020 года при поддержке Федерального центра компетенций и на сегодня стал первым из новосибирских предприятий, завершившим трехгодовой период реализации проекта.

В первые полгода на заводе оптимизировали работу цеха ремонта колесных пар. Результатом этой оптимизации стало повышение производительности на 18%, сокращение времени протекания процесса на 25% и снижение уровня незавершенного производства на 23%.

«Для дальнейшего внедрения инструментов бережливого производства было разработано более 10 проектов: создание эталонного участка по ремонту и сборки тележек, участка разборки, чистки мойки электровозов, участка ремонта ПТР, ВАБ и токоприемников», – отметил руководитель проекта ФЦК Артём Мочнев.

За три года внедрения инструментов бережливого производства во всех цехах производства удалось повысить объем выпуска на 25%, что позволило заводу в 2022 году выпустить 301 секцию.

«Рост производительности труда невозможен без развития персонала. Реализуя программу по обновлению оборудования, необходимо также обучать людей работать по-новому. Обучение и развитие персонала – это важная стратегическая задача предприятия и залог его конкурентоспособности на рынке», – подвел итоги генеральный директор ООО «НЭРЗ» Максим Цыганец.