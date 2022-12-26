Новосибирский застройщик, до недавнего времени возводивший объекты на правом берегу Оби в Новосибирске, приступил к освоению левобережной части города. Первый жилой комплекс от создателей «Флотилии» и RICHMOND Residence появится на Горской.

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса по улице Горская ООО «Специализированный застройщик «Дом-Строй Центр». Самым высоким домом комплекса будет корпус № 1. Он представляет собой 31-этажное здание высотой 98,4 метра. В доме – 366 квартир и 96 машино-мест на подземной автостоянке. Корпус № 2 – это 15-этажный дом высотой 45,75 м. Количество квартир в доме – 175. Третий корпус – это 24-этажный дом высотой 80, 25 м. В доме будет 263 квартиры и 202 машино-места на автостоянке. Корпус № 4 – 32-этажное здание, его высота – 93,45 м (два этажа подземных). Количество квартир 368 и 77 машино-мест.

На сайте компании «Дом-строй» пока не опубликован проект нового жилого комплекса на левом берегу Оби. Известно только, что ЖК на Горской будут возводить рядом с площадью Лыщинского. Новый жилой комплекс вырастет по соседству с выставочным залом, который ранее построил «Дом-Строй». Застройщик обещает, что «из квартир на верхних этажах откроется вид на новый ЛДС «Новосибирск-Арена» и реку Обь, а весь правый берег будет как на ладони».

Напомним, компания «Дом-строй» известна в Новосибирске своими социальными проектами. Так, в августе в Центральном районе Новосибирска был открыт новый сквер, созданный застройщиком.