Губернатор Томской области назначил нового заместителя

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил заместителем губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потемкина, ранее работавшего управляющим директором «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

С 26 декабря заместителем губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям назначен Василий Потемкин. По мнению губернатора Владимира Мазура, Потемкин показал впечатляющие результаты по привлечению капитала на Дальний Восток. Глава региона считает, что Томской области нужен человек именно с «таким опытом и такой энергией».

«Ему предстоит максимально использовать преференции и убирать административные барьеры для тех, кто вкладывает в новые производства и рабочие места, инвестирует в Томскую область», — рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур в своем ТГ-канале.

Основной упор во внешнеэкономической деятельности региона будет сделан на Азии, так как, по информации Мазура, это основные стратегические партнеры Томской области.

«И именно с Азией у томских предприятий машиностроения, пищевой отрасли, сельского хозяйства и лесного комплекса наиболее развитые экономические связи. Нам нужно сделать их ещё более выгодными», — сообщил Владимир Мазур.

Развивать направление Потемкину поможет дипломатическое образование и знание японского языка.

Василий Потемкин родился в 1982 году в Москве. В 2005-м окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по квалификации «историк-востоковед», в 2008-м – Дипломатическую академию МИД России по квалификации «международные отношения», а в 2011-м – с отличием совместную программу Дипломатической академии МИД и университета Северной Алабамы по специальности «бизнес-администрирование и корпоративный менеджмент». Первая должность – старший редактор радиостанции «Голос России», вещающей на зарубежные страны. Восемь лет работал в сфере развития бизнеса в крупнейших российских и международных коммуникационных группах Мedia Arts Group, Dentsu Aegis, «Михайлов и партнеры». В 2015 году стал генеральным директором ООО «Калугасельмаш». В 2018-2019-м – советник по развитию и коммерциализации научной деятельности лаборатории цифровых разработок МФТИ. В 2019-м назначен управляющим директором АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», а в 2021-м – управляющим директором АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Член экспертного совета при комитете по энергетике Государственной Думы РФ. Женат, двое сыновей.

Напомним, что с мая 2022 года исполняющей обязанности замгубернатора была Татьяна Исакова. Летом 2022 года на Юрия Гурдина, которому не продлили в мае 2022 года контракт на должность замгубернатора, заведено уголовное дело. В декабре 2022 года суд арестовал 273 млн рублей имущества Гурдина.