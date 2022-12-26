В Новосибирске проведут реконструкцию театра «Старый дом». Стоимость работ оценивается в пределах 1,2 – 1,3 млрд. рублей. Об этом во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

«Министерство культуры в прошлом году подавало заявку. В этом году мы опять подтверждаем заявку на участие в федеральном инвестиционном проекте на реконструкцию театра. Заявки все поданы, мы ждем», — рассказал Юрий Зимняков.

В январе этого года суммарная стоимость работ предварительно оценивали в 1,6 млрд. рублей. Помимо федерального инвестиционного проекта финансирование может поступать из регионального и федерального бюджетов.

Напомним, что реконструкция здания планируется уже не в первый раз. В рамках данного проекта запланировано создание нового корпуса театра площадью 5 тысяч кв.м на 320 посадочных мест.