«Континент Сибирь» продолжает подведение итогов года в различных отраслях экономики СФО, а также выявление действующих лиц происходящих процессов. И поскольку финансовый сектор сегодня не ограничивается банковскими сервисами, то наряду с «банком года» и «банкиром года» мы выбрали лидеров и по другим направлениям, которые остаются актуальными как в стабильные, так и в кризисные времена.

Критерии выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» остаются прежними: наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, крупные проекты, изменившие ситуацию на рынке, и так далее. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «Континента Сибирь» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Банк года: заход и взлет на падающем рынке

Для Альфа-Банка Новосибирская область всегда считалась одним из ключевых регионов России. Так, например, по итогам 2021 года банку удалось войти в тройку лидеров по ВЭД-направлению (вместе со Сбером и «Левобережным») и сохранить свое место в 2022 году. Темпы роста числа открытых в банке расчетных счетов юрлиц в уходящем году выросли почти в полтора раза.

Тем не менее в такой важной отрасли, как строительная, и в таком важном регионе, как Новосибирская область, Альфа-Банк вплоть до 2022 года не участвовал. Но все же начал. И включился он в этот рынок в марте, когда тот находился «на дне», сами застройщики пребывали в подвешенном состоянии, а многие проекты ставились на паузу. Однако это не помешало банку показать высокую динамику по этому направлению.

«В этом году мы активно зашли в стройку, создав в Новосибирске специальный отдел, и значительно нарастили нашу долю в этом секторе. Сегодня мы ведем порядка 16 проектов общим весом в 20 миллиардов рублей и рассматриваем дальнейшее наращивание этого бизнеса», — отметил «Континенту Сибирь» региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер. Больший объем, по его словам, сегодня может продемонстрировать только Сбер, но в перспективе Альфа-Банк готов догнать и его.

Несмотря на то, что сегодня объемы продаж жилья не могут достичь таких показателей, как два-три года назад, Новосибирск по-прежнему остается одним из центров притяжения спроса, вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Казанью и Екатеринбургом. Однако Альфа-Банк всерьез взялся за это направление — и планирует даже организовать в Новосибирске «общесибирский» строительный офис, хотя обычно (в отличие от того же Сбера) большинство задач банк решает на региональном уровне. Также Альфа-Банк в ближайшие месяцы планирует освоить финансирование проектов по комплексному развитию территорий, поскольку свободных участков в Новосибирске становится все меньше. Соответственно тем застройщикам, которые желают расти, приходится осваивать уже застроенные территории.

Впрочем, успехи банка в регионе не исчерпываются сегментом проектного финансирования. Несмотря на то, что в начале года банк получил сильный удар по прибыли (по данным портала Банки.ру, в феврале Альфа-Банк потерял 95,5% прибыли), в целом год был окончен с плюсом. Всего за этот год Альфа-Банк в Новосибирске заработал более 6 млрд рублей чистой прибыли, показав прирост на 20% по сравнению с 2021 годом, что оказалось даже выше прогнозных цифр. Причем рост отметился как в розничном, так и в корпоративном сегменте. На сегодня, по собственным данным Альфа-Банка, его услугами пользуется каждый четвертый новосибирец — в розничном секторе продуктами банка пользуются 330 тысяч активных клиентов, а в сегменте юрлиц база достигла 35 тысяч активных клиентов.

Наиболее динамично развивающимся направлением в отдельно взятой Новосибирской области стал сегмент среднего бизнеса, где кредитный портфель вырос с начала года сразу на 80% и достиг к декабрю 25 млрд рублей. Здесь наблюдается рост сделок по покупки бизнеса, а также по расширению производства с целью занятия освободившихся ниш на рынке. Хороший рост показал и малый бизнес: «В целом год для бизнеса Альфы в Новосибирске получился неплохим, а если брать отдельно сегмент малого бизнеса, то я бы назвал его очень хорошим, – отметил Андрей Фишер. – В этом году мы открываем в среднем 1600 расчетных счетов в месяц, тогда как в 2021 году эта цифра была чуть больше тысячи».

Журнал The Banker, подводя итоги года, присвоил Альфа-Банку первое место в рейтинге российских банков, опираясь на сумму таких показателей, как темпы роста, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, рентабельность с учетом риска, ликвидность, устойчивость и финансовый рычаг. По мнению экспертов, Альфа-Банк занимает сильнейшие позиции в нескольких ключевых категориях, включая прибыльность, а также входит в пятерку лидеров рынка по темпам роста, операционной эффективности, устойчивости и финансовому рычагу.

Кроме того, в уходящем году Альфа-Банк вновь был назван лучшим банком для премиальных клиентов по версии Frank RG.

Таким образом, благодаря этим достижениям именно Альфа-Банк становится «Компанией года — 2022» в своей отрасли по версии «Континента Сибирь».

Банкир года: корпоративное перевооружение руками сибиряков

«Персоной года» в финансовой сфере «Континент Сибирь» называет Татьяну Галкину. На протяжении четырех лет она возглавляла Сибирский банк Сбербанка перед тем, как стать заместителем президента группы Сбер Германа Грефа и руководителем блока «Сеть продаж». Совет директоров Сбера решил, что именно она сможет наилучшим образом завершить реорганизацию корпоративного блока.

Сбербанк еще в 2019 году взял курс на наращивание доли офисов, ориентированных на B2B (при том, что их общая численность сокращалась — параллельно с ребрендингом и сменой стиля). К концу 2022 года в сети Сбера насчитывалось 5,5 тысячи корпоративных офисов с полным пакетом услуг, включающих в себя также операционные и транзакционные сервисы. В начале 2019 года, для сравнения, их было всего 600.

Татьяна Галкина завершила этот переход, начатый ее предшественником в должности старшего вице-президента Сергеем Мальцевым. Он включал в себя как переобучение и пересмотр системы мотивации сотрудников, ранее специализировавшихся на работе с физлицами, так и обновление материальной базы и программного обеспечения.

За четыре года работы во главе Сибирского банка она провела Сбер через два кризиса — в 2020 и 2022 году. Причем в последнем случае на ее долю досталось самое тяжелое первое полугодие. В 2020 году портфель сегмента b2b в Сбере вырос, несмотря на кризис — всего банк выдал сибирскому бизнесу 670 млрд рублей, что было на 12% больше, чем годом ранее. За первую половину 2022 года в Сибирский банк пришло более 9,5 тысяч новых корпоративных клиентов. Наибольший прирост показало Новосибирское отделение, которым руководил — и руководит до сих пор — бывший заместитель Татьяны Галкиной во время работы в Кемерово Николай Шилов. Каждый второй новый клиент в бизнес-сегменте пришел в Сбер именно в этом регионе. Всего с января по июнь клиентская база b2b выросла здесь на 8% или на 4,8 тысяч активных клиентов.

Стоит также отметить, что в обоих кризисах Сбер принимал самое активное участие в совместной работе с государством и всевозможными программами поддержки бизнеса.

За счет своего вклада как на уровне региона, так и на уровне страны именно Татьяна Галкина становится «Персоной года» по версии «Континента Сибирь».

Лизинговая компания года: национальное достояние

2022 год, по предварительной оценке Национального рейтингового агентства, обещает стать для российского лизингового рынка «минусовым», поскольку корпоративный сегмент в кризис всегда проседает быстрее и сильнее розничного. По оптимистичному сценарию НРА, спад продлится как минимум до середины 2023 года, а по пессимистичному — затянется на более долгий срок, и за это время доля лизинговой отрасли в ВВП упадет ниже 1% (для сравнения: в начале 2022 года она составляла примерно 1,7%, что достаточно близко к уровню таких стран, как США (2,1%), Германия (1,9%) и Китай (1,9%)).

«По оценке НРА, объем лизингового портфеля по итогам 2022 года вырастет незначительно, суммарный рост составит около 1–3% год к году. Объем нового бизнеса за 2022 год в базовом сценарии сократится на 30% год к году и составит около 1,6 трлн рублей. Для сравнения: в 2021 году было 2,3 трлн рублей», — говорится в исследовании Национального рейтингового агентства.

Однако и здесь нашлась компания, показавшая рост на падающем рынке, — это «Газпромбанк Лизинг», который второй год подряд занимает первое место по объему нового бизнеса в рейтинге «Эксперт РА». По итогам первого полугодия рост этого показателя составил 72%, или 182 млрд рублей с НДС. Хотя по объему лизингового портфеля группа по-прежнему уступает «Сбербанк Лизингу» в западной части России, «ВТБ Лизингу» в восточной и Государственной транспортной лизинговой компании в обеих, такой динамики нового бизнеса лидеры показать не смогли (Сбер и ГТЛК закончили полугодие с минусом, ВТБ прибавил 48%).

По итогам третьего квартала «Газпромбанк Лизинг» продолжил наращивать новый бизнес: всего за девять месяцев этот показатель составил 311 млрд рублей с НДС, что дало почти двукратный (99%) рост по сравнению с прошлым годом. Всего в январе-сентябре «Газпромбанк Лизинг» профинансировал проекты клиентов на сумму 297 млрд рублей (+99% к прошлому году). Поэтому это дает основания выделить «Газпромбанк Лизинг» в рассматриваемом сегменте по итогам года.

Факторинговая компания года: разворот «внутрь»

Факторинговый рынок, как и вся экономика Сибири и России, вошел в фазу спада во втором квартале — когда начали срабатывать эффекты от заморозки инвестиций, срыва поставок и прочих ограничений, а также резкого ужесточения Центробанком денежно-кредитной политики. По итогам первого квартала портфель крупнейших участников рынка составил 920 млрд рублей, во втором он потерял почти 40 млрд — такие данные приводит Ассоциация факторинговых компаний. В третьем квартале АФК отметила снижение динамики рынка — впервые за шесть лет. Хотя в предшествующие годы отрасль демонстрировала двузначные показатели роста.

В третьем квартале динамика факторингового портфеля снова пошла вверх, прибавив 19% и составив по итогам января-сентября 1,16 трлн рублей, однако о восстановлении темпов 2021 года (который был очень удачным благодаря оживлению рынка после пандемии) пока говорить не приходится.

Изначально АФК прогнозировала общий портфель по итогам 2022 года в размере 1,855 трлн рублей. Сейчас Ассоциация предполагает закончить год с 1,2–1,3 трлн.

На фоне переориентирования факторов на внутренний рынок (в первую очередь такие отрасли, как легкая промышленность, пищевая, химическая) выиграли те, кто изначально делал его своим фокусом. Так, по итогам января-сентября портфель компании «Открытие Факторинг» прирос почти на 20% к показателям годичной давности, а число активных клиентов увеличилось на 15%. Чистый процентный доход в годовом исчислении подрос на 33%. Таким образом, «Открытие Факторинг» можно считать наиболее заметным игроком в рассматриваемом сегменте по итогам года.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте.

Какой из банков, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2022 в сфере финансов»? Авангард

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