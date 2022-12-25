Самый длинный в мире каток открыли на набережной в Новосибирске

На Михайловской набережной в Новосибирске открыли главный городской каток. По данным пресс-центра мэрии, он стал самым длинным в мире – это зафиксировали официально.

Площадь «рекордного» катка составила 1300 метров – по данным мэрии Новосибирска, это самый большой размер подобной площадки не только в России, но и в мире.

«Рекорд зафиксирован официально. Длина выбрана не случайно – в следующем году Новосибирску исполнится 130 лет», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём ТГ-аккаунте 25 декабря.

Каток тянется от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала. На этой территории работают пункты проката. Со своими коньками вход бесплатный, отмечают в мэрии.

Напомним, что прославленный на всю страну каток возле Новосибирского оперного театра в этом году решили не заливать. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, власти сочли неуместным привлекать всеобщее внимание к городу объектом неоднозначной формы на фоне непростых событий в стране.

Ранее также сообщалось о том, что мэр Анатолий Локоть возмутился неработающими гирляндами в Новосибирске и заявил, что готов дать мастер-класс по их починке.