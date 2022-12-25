Няню погибших при пожаре детей заключили под стражу в Новосибирске

В Новосибирске предъявлено обвинение 19-летней няне двоих детей, погибших при пожаре в городской квартире 20 декабря. Женщину отправили под стражу почти на два месяца.

Уголовное дело в отношении няни заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили в СУ СКР по Новосибирской области 25 декабря.

Как рассказали в прокуратуре региона, по решению суда женщина заключена под стражу до 19 февраля 2023 года.

По данным следствия, 19-летняя обвиняемая следила и ухаживала за двумя маленькими детьми на платной основе с 14 декабря. Малыши были 2020 и 2021 годов рождения, уточнили в областной прокуратуре.

«20 декабря девушка оставила без присмотра несовершеннолетних на длительное время одних в квартире, где произошло возгорание и значительное задымление. Смерть детей наступила в результате отравления продуктами горения», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в августе в новосибирском детсаду после падения с самоката умерла пятилетняя девочка.