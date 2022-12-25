Девять троллейбусов с низким полом поступило в Новосибирск по программе лизинга

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставила в Новосибирск девять новых троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Транспортные средства оборудованы под нужды людей с инвалидностью.

О поставке сообщили в пресс-службе лизинговой компании. Соответствующий контракт был заключён в ноябре.

Как говорится на сайте ГТЛК, троллейбусы произведены в Уфе. Они оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья – в частности, имеют низкий пол. Такие транспортные средства компания по проекту БКД поставила всего в 19 регионов, где проживает около 3 млн людей, имеющих трудности с передвижением.

Поставка реализована с помощью механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса РФ. Федеральные средства компенсировали 60% от стоимости закупки.

Напомним, что ГТЛК была выбрана подрядчиком по предоставлению троллейбусов в лизинг в Новосибирск в сентябре. Начальная цена закупки девяти машин составила 413,4 млн руб. Отметим, что компанию возглавляет бывший министр транспорта России Евгений Дитрих.

Также напомним, что в конце прошлого года сибирские страховщики пожаловались в генпрокуратуру на состояние троллейбусов в Сибирском, Дальневосточном и Уральским федеральных округах и попросили проверить порядок проведения техосмотра электротранспорта на этих территориях.

В Новосибирске также ищут перевозчика на все троллейбусные маршруты. По словам заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, с наибольшей вероятностью им снова станет МУП «Горэлектротранспорт».