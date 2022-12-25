Глава СКР взял на контроль дело о падении льдины на ребёнка в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
наледь
Фото из архива "КС"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представителям новосибирского управления ведомства доложить о расследовании уголовного дела, заведённого после падения ледяной глыбы на школьника в областном центре.

Предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в СКР.

Уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» было заведено в Новосибирской области после того, как 22 декабря на восьмилетнего мальчика упал кусок наледи с крыши жилого дома по улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Ребёнок госпитализирован с травмами.

Напомним, что в этом году после аналогичного случая в Новосибирске привлекли к ответственности сотрудника управляющей компании — в результате ЧП весной была серьёзно травмирована женщина. Как отмечал тогда мэр города Анатолий Локоть, незадолго до произошедшего ему доложили о стопроцентной очистке кровель.

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