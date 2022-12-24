В список-победителей специальной части «Приоритета 2030» вошло 7 вузов из СФО

7 вузов из СФО получит дополнительное финансирование в рамках программы «Приоритет 2030». Один из прошлогодних победителей конкурса дополнительного финансирования выбыл, оставшись лишь в базовой части.

Подведены итоги отбора среди университетов — участников программы минобрнауки России «Приоритет 2030» на специальную часть гранта. Получателями специальной (повышенной) части гранта стали 48 вузов из 22 регионов.

Участников трека «Исследовательское лидерство» разделили на три группы в зависимости от общей суммы финансирования. В первую группу попало два томских университета — Томский государственный университет и Томский политехнический университет. 8 вузов-участников получит на всех 7,3 млрд рублей дополнительного финансирования. Во второй группе среди пяти участников оказался Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Эта группа получит 2,3 млрд рублей.

В участники трека «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» попали Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (1 группа, 6,4 млрд рублей на 7 вузов), во второй группе расположились Сибирский государственный медицинский университет (Томск) и Иркутский национальный исследовательский технический университет (6,4 млрд рублей на 13 участников). В третью группу попали Новосибирский государственный технический университет и Сибирский федеральный университет (Красноярск). Они поделят 2,4 млрд рублей с еще 9 вузами до конца 2023 года. При этом оба томских университета поднялись на одну группу выше по сравнению с прошлым годом.

«Один участник программы — Омский государственный технический университет — переведен в получатели базовой части гранта», — говорится в сообщении минобрнауки без уточнения причины.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что программа «Приоритет 2030» — живой механизм соревнования и ротации участников.

«Участники «Приоритета 2030» взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики нашей страны и отдельных регионов, быть на фронтире науки и высшего образования. И мы ждем от университетов постоянного движения вперед», — резюмировал глава министерства.

«Приоритет 2030» — это программа государственной поддержки и развития университетов. Цель — сформировать в России более 100 прогрессивных университетов к 2030 году. Всего в программе «Приоритет 2030» принимают участие 129 российских университетов. 106 из них получают базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. 8 университетов получают финансирование по дальневосточному треку в размере 71,25 млн рублей. Еще 15 университетов участвуют в программе в статусе «кандидат».

Напомним, что ранее в 2021 году 12 вузов из Сибири стало получателями основной части программы.