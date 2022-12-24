Сын мэра Новосибирска займется продажей напитков

Сын мэра Новосибирска Анатолия Локтя зарегистрировал компанию по оптовой торговле напитками. Об этом свидетельствуют данные ресурса Rusprofile. ООО «Научно-производственная компания Санорум-Восток» расположилось напротив сквера студенческих отрядов.

Сын мэра Новосибирска Анатолия Локтя Богдан открыл компанию по оптовой торговле соками, минеральной водой и другими напитками. Среди дополнительных видов деятельности, по информации Rusprofile, числятся производство упакованных питьевых вод , а также занятие агентской деятельностью в сфере оптовой торговли. Агентские услуги будут затрагивать торговлю напитками, продуктами и табачными изделиями.

Согласно данным Rusprofile, ООО «НПК Санорум-Восток» зарегистрировано 22 декабря по улице Октябрьской 49. Напротив находится сквер студенческих отрядов, в одном здании с новой компанией расположились винные магазин и бар. Единственным учредителем и генеральным директором числится Богдан Локоть.

Напомним, что это не первый бизнес Богдана Локтя. В июне 2021 года Локоть вошел в состав учредителей ООО «Машиностроительные решения». В свою очередь дочь Анатолия Локтя развивает бизнес по продаже одежды Dress Me.