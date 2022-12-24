Руководство сгоревшего кемеровского приюта для престарелых препятствовало проведению проверок пожарной инспекции

При пожаре в социальном приюте погибло 22 человека. В декабре руководство дома престарелых не допустило инспекцию МЧС к проведению осмотра помещения. СК РФ предъявил обвинения собственнику.

24 декабря произошел пожар в доме для престарелых в Кемерово. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным СК РФ, пожар возник из-за неисправности угольного котла, которым отапливали помещение. Накануне жильцы социального приюта жаловались собственнику на проблемы с котлом, однако тот не предпринял никаких попыток для его ремонта.

МЧС России сообщило, что добивалось проведения контрольных проверок, но по согласованию с прокуратурой могло провести только инспекционный визит.

«Социальный приют в частном доме был выявлен в конце декабря 2021 года. Так как подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, прокуратура включила его в план проверок на 2023 год. МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, так как у госпожнадзора были основания предполагать, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В декабре этого года органами прокуратуры был согласован инспекционный визит», — сообщили в ведомстве, добавив, что визит длится всего 1 день и не позволяет проводить углубленную экспертизу состояния помещения.

Инспектор из МЧС пришел на согласованную проверку 7 декабря, однако руководство приюта не дало получить доступ к помещению.

В СК РФ добавили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании владельцу приюта меры пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент собственнику из Кемеровской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что ранее прокуратура заявила о намерении обжаловать решение суда об освобождении от ответственности экс-депутата Сергея Мамонтова, сбившего ребенка в Новосибирской области.