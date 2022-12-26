Чем отличились представители Сибирского федерального округа в Госдуме на прошедшей неделе? Читайте в новой сводке «Континента Сибирь».
- Три недели пропускает сессии Александр Ремезков («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Омская область). Также на пленарных заседаниях на этой неделе не были Игорь Антропенко («ЕР», Новосибирская и Омская области) и Николай Новичков («СРПЗП», Томская область, Кузбасс). Сергей Сокол («ЕР», Хакасия), участвует в спецоперации в «депутатском» подразделении (не был в ГД с 17 октября). Остаются на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) с начала осеннего сезона, Артур Чилингаров («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) – с начала октября.
- Дмитрий Савельев («ЕР», Новосибирская область) едет добровольцем в зону СВО в составе новосибирского батальона «Вега» под командованием первого вице-спикера ЗС Новосибирской области Андрея Панферова.
- Александр Жуков («ЕР», Новосибирская и Омская области) на 48 месте рейтинга за 2022 год от политологов Алексея Мартынова и Павла Данилина «Коэффициент полезности депутатов ГД». Ближайшим к Жукову в чарте парламентского КПД из представителей Сибирского федерального округа оказался Владимир Шаманов («ЕР», Республика Алтай, Алтайский край), на 69 строчке. В аутсайдеры авторы рейтинга записали Ивана Бабича (КПРФ, Хакасия, Красноярский край, Томская область) – 443 строчка, Марию Прусакову (КПРФ, Алтайский край) – 430 и Айдына Сарыглара («ЕР», Тыва) – 416.
- Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов перечислил виновников «нынешних проблемах российской армии». Из сибирских депутатов в его списке Александр Жуков (Новосибирская и Омская области), Виктор Зубарев (Красноярский край), Александр Прокопьев (Алтайский край), Александр Ремезков (Омская область) и Сергей Тен (Иркутская область). Коммунист напомнил, что они в позапрошлом созыве ГД заблокировали инициативу о расследовании последствий «сердюковщины».
- Шолбан Кара-оол («ЕР», Красноярский край, Хакасия, Тыва) попал в президентскую рабочую группу по мобилизации. В состав структуры также вошёл сенатор от Новосибирской области Александр Карелин. В компетенции группы участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи, формированию мобилизационного людского резерва, мониторинг правоприменительной практики, контроль за реализацией мер социальной и правозащиты участников спецоперации и прочее.
- Юрий Швыткин («ЕР», Красноярский край) предположил, что законопроект об увеличении возраста призыва в армию с 18 до 21 года (предельный призывной возраст вырастет с 27 до 30 лет) поступит в ГД в следующем году.
- Александр Якубовский («ЕР», Иркутская область) – автор инициативы о субсидировании 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей на покупку квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Речь идёт о сумме не выше 900 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не более 450 тысяч в других регионах.