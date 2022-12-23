Росреестр по итогам уходящего года отметил тенденцию к росту числа договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). За 11 месяцев 2022 года в Новосибирской области было заключено порядка 28 тысяч договоров с привлечением средств участников долевого строительства.

От этого числа 32% покупателей использовали средства по программе льготной ипотеки. В сравнении с 2020 годом рост составляет 11,05%, а в отношении 2021 года на 0,73%. Также зафиксирован рост количества строящихся объектов. В 2021 году было зарегистрировано 173 первых пакета по ДДУ, а в этом году 186.

«Важным прорывом текущего года является переход застройщиков при направлении документов на государственную регистрацию в электронный вид. Если в 2021 году в электронике направлялось не больше 50% от общего количества, то в 4 квартале текущего года более 80% ДДУ направлены в электронном виде», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова.

Наибольшее количество ДДУ зарегистрировано в Ленинском, Октябрьском и Заельцовском районах города.

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