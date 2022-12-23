В почтовых отделениях города появились фирменные конверты, посвященные проекту «Новосибирск – новогодняя столица». Общий тираж памятного выпуска составил 100 тысяч экземпляров.

На памятном конверте, который обещает стать коллекционным предметом, тем не менее, нанесен знак почтовой оплаты – литера А. Конверт можно использовать и по прямому назначению, для пересылки писем и открыток в любой регион России, при этом наносить дополнительные марки не потребуется.

Также был выпущен фирменный почтовый штемпель с надписью «Новогодняя столица России» и изображением фирменной восьмиугольной снежинки. Для того, чтобы поставить оттиск нужно до 10 января 2023 года посетить центральное почтовое отделение по адресу: ул. Советская, д. 33.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть презентовал программу «Новосибирск – новогодняя столица» в Москве.