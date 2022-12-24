Новосибирск попал в топ-15 городов России по уровню развития ГЧП

Новосибирск вошел в топ-15 городов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Вместе с тем, за два года количество проектов ГЧП уменьшилось в 2 раза, а подписание соглашений на необходимые для города объекты коммунально-энергетического комплекса ожидается уже несколько лет.

По результатам третьего квартала 2022 года Новосибирск занял 14 место среди российских городов по уровню развития ГЧП, хотя еще полгода назад был на 7-ой строчке. Рейтинг составлен экспертами платформы «Росинфра». Тем не менее, Новосибирску пока удалось удержаться в десятке лучших городов России по «опыту внедрения» проектов ГЧП (один из параметров рейтинга).

Согласно данным «Росинфры», в Новосибирске на сегодня реализуется 9 проектов ГЧП на общую сумму в 1,27 млрд рублей. По соотношению в итоговом результате институциональной среды и проектного опыта аналитики по-прежнему отнесли Новосибирск к городам, которые активно запускают новые проекты. Эксперты сообщили, что отраслевая специализация ГЧП Новосибирска – социальная сфера. При этом выявлена общая потребность города в коммунально-энергетических объектах.

«Росинфра» – это платформа, созданная для повышения качества подготовки инфраструктурных проектов и выстраивания эффективного взаимодействия между участниками рынка ГЧП. Для рейтинга по уровню развитию ГЧП отобраны 110 крупнейших городов областного, краевого и республиканского значения с разными уровнями социально-экономического развития, возможностями бюджетов и опытом в сфере ГЧП.

При составлении рейтинга уровня развития ГЧП учитывалась и институциональная обеспеченность городов. За развитие сотрудничества в сфере ГЧП в муниципалитете отвечает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска во главе с Виталием Витухиным. С марта 2018 года по февраль 2021 года управление инвестиционной политики и предпринимательства и мэрии Новосибирска возглавлял Максим Леоненко. На сегодня оно разделено на управление инноваций и предпринимательства, а также управление инвестиций. И.о. начальника управления инвестиций является Ирина Зимина. Советник генерального директора Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Максим Леоненко пояснил «Континенту Сибирь», что сегодня муниципальные власти сосредоточились на контроле за исполнением соглашений с частными предприятиями. На уровне региона консультативную поддержку частным компаниями оказывает АИР Новосибирской области.

Как констатировал Максим Леоненко, два соглашения ГЧП в сфере ЖКХ были расторгнуты по соглашению сторон (речь о концессиях на реконструкцию двух котельных и теплосетей микрорайонов Пашино и ОбьГЭС, заключенных между мэрией и «Сибэко» в 2017 году и расторгнутых в январе 2021 года). Однако в планах города заключить договора на объекты коммунально-энергетического комплекса. В частности, ожидается подписание соглашения по объектам энергетики. При этом мэрия Новосибирска все еще находится в поиске инвестора для проектов по модернизации трамвайных путей и освещения.

«На мой взгляд, в работу по ГЧП не стоит вовлекать водоканал. Это самодостаточная структура, которая способна сама справиться перед поставленными задачами», — пояснил Леоненко.

В среднем по городам-лидерам рейтинга ГЧП, к которым относится Новосибирск, значения большинства направлений, связанных с развитием инфраструктуры, выше средних по всем городам, участвующим в индексе качества жизни. Это определяет их экономическую привлекательность для частных компаний.

«Привлекательность Новосибирска с точки зрения инвестора заключается в том, что он является крупным логистическим узлом в России. Самый большой по численности муниципалитет в стране с огромным транспортным потоком — это удачное место для развития бизнеса. На сегодня работа над заключением соглашений по ГЧП в городе приостановлена, но это направление надо реализовывать. Только у одного Новосибирска огромное количество не вовлеченного имущества», — сообщил Максим Леоненко.

Города Сибири в общероссийском рейтинге ГЧП Позиция города в общем рейтинге Город Инфраструктурное планирование ,% Развитие институциональной среды и нормативно правововой базы в сфере ГЧП, баллы Опыт, баллы Количество проектов Общий объём инвестиций, млн руб. Ключевая отрасль 10 Барнаул 45.9 69 36.1 5 2456,3 Теплоснабжение и ГВС 12 Кемерово 40.2 46 37.7 9 12 461,60 Водоснабжение и водоотведение 14 Новосибирск 38.4 32.1 41.1 9 1276,6 Бытовое обслуживание 30 Омск 27.5 64.5 11.6 3 777 Кинотеатры, культурно-досуговые центры 44 Иркутск 22.9 56.4 8.6 4 143,1 Парки, общественные пространства 53 Красноярск 21.7 52.1 8.7 3 17008 Теплоснабжение и ГВС 69 Бийск 16.7 8.3 20.4 4 947,2 Массовый спорт 71 Новокузнецк 16.2 22.6 13.5 3 593,1 Теплоснабжение и ГВС 94 Ангарск 12.4 25.6 6.7 2 214,1 Теплоснабжение и ГВС 132 Абакан 8.8 14.5 6.3 1 285 Теплоснабжение и ГВС 135 Горно-Алтайск 8.4 28.1 0 — — — 142 Бердск 7.4 22.5 1 1 20 Массовый спорт 162 Томск 4.4 2.8 5.1 2 329,9 Теплоснабжение и ГВС 197 Усолье-Сибирское 1.0 0 1.4 2 12,1 Улично-дорожное освещение 199 Братск 0.6 2 0 — — —

Стоит отметить, что в третьем квартале 2022 года лидирующую позицию по развитию ГЧП занял Сургут. В городе реализуется 11 проектов почти на 13 млрд рублей. На 10 месте расположился Барнаул с 5 проектами на 2,5 млрд рублей. Кемерово находится на 12 месте с 9 проектами на общую сумму в 12,5 млрд рублей.

Позиции городов в рейтинге связаны с количеством проектов и финансированием. В частности, по итогам первого квартала 2022 года Новосибирск располагался на 7 месте благодаря наличию 10 проектов ГЧП. По результатам 2021 и 2020 годов город занимал более высокие позиции в связи с большим количеством соглашений (15 и 18 проектов соответственно).

Подписание новых соглашений по энергетическим объектам позволит Новосибирску укрепить свои позиции в рейтинге. Однако согласование концессионных соглашений по энергетике, которые были инициированы во время работы Максима Леоненко в мэрии города, длится более двух лет. Ежегодное уменьшение проектов по ГЧП и финансирования ставит под вопрос эффективность управленческих решений в управлении инвестиций мэрии. После реорганизации департамента и выделения отделов для контроля за исполнением уже подписанных соглашений количество уже согласованных проектов заметно сокращается — за два года количество заключенных проектов ГЧП уменьшилось в полтора раза.

Таким образом, можно сделать вывод, что статус одного из самых развитых в плане ГЧП городов России держится за счет заслуг предыдущих лет, тогда как в последнее время наблюдаются негативные тенденции в сотрудничестве между муниципалитетом и частным бизнесом. «Континент Сибирь» планирует направить запрос в мэрию Новосибирска и будет следить за развитием ситуации.