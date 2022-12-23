Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей экс-главы Сузунского района Лилии Некрасовой. В сообщении суда говорится о продлении срока на 2 месяца.

«Постановлением Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 20 декабря 2022 года продлен срок содержания под стражей в отношении Некрасовой Л.В., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 286 УК РФ, до 23 февраля 2023 года»,- говорится в сообщении суда.

Напомним, что Некрасову задержали утром 24 октября. По версии следствия, чиновница фиктивно устроила своего супруга Дмитрия Некрасова на две должности в муниципальных организациях. Изначально мужчина занимал должность в одном из предприятий ЖКХ, а после был устроен корреспондентом в культурно-досуговом учреждении.

Таким образом, супругам удалось получить 500 тысяч рублей. При этом отмечается, что за все время трудоустройства Некрасов ни разу не появился на рабочем месте. Также бывшую главу Сузунского района обвиняют по статье «Халатность».

В феврале этого года обрушились недостроенные канализационные очистные сооружения в Сузунском районе. Как выяснилось, строительство проходило в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах».

Во время расследования этого инцидента стало известно, что строительство проходило со значительными нарушениями, однако Некрасова, не смотря на свою осведомленность, не приняла никаких мер. Разрушение очистных сооружений принесло ущерб в размере 29 млн. рублей.

Супруг обвиняемой был отпущен под домашний арест, разбирательство в отношении мужчины продолжается.