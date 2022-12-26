«Кузбассразрезуголь» поздравляет с наступающим Новым годом

От всего коллектива компании «Кузбассразрезуголь» поздравляю всех с новым 2023 годом!

Новый год — это удивительное время. Для каждого из нас это определенный рубеж, когда мы подводим итоги и понимаем, что они — залог и основа успешности дальнейших планов. Когда оцениваем уходящий год и понимаем, что совершили невозможное, смотрим в будущее — и осознаем, что невозможное еще впереди. И верим в чудо и в самих себя…

Пусть в новом году самые прекрасные чудеса происходят благодаря нам! Благодаря нашей доброте и стремлению сделать мир лучше, трудолюбию и творческой мысли, целеустремленности и оптимизму!

Пусть наступающий год будет радостным и светлым, полным хороших интересных дел, захватывающих событий, удивительных открытий, гениальных идей и оригинальных решений! Пусть в нем исполнятся самые невероятные мечты и реализуются смелые планы. И появятся новые — еще более интересные и перспективные.

Желаю всем в новом году доброго здоровья, неиссякаемой энергии, открытых горизонтов успеха, вдохновенной творческой работы и новых покоренных высот! Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие, а настроение создают счастливый смех и теплые чувства! Пусть наступающий год принесет много счастливых мгновений и радостных солнечных дней! Чудесного нового года!

Е. А. Дробина,

Генеральный директор АО «УК «Кузбассразрезуголь»