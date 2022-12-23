В Новосибирске перенесены сроки строительства 6 школ. Соответствующее решение принято в министерстве образования Новосибирской области и министерстве просвещения РФ.

По сообщению министерства образования, это связанно с тем, что проектно-сметная документация еще не до конца прошла проверку.

«По информации концессионера, получение положительного заключения экспертизы по объекту «Школа по ул. Николая Сотникова г. Новосибирска» планируется до конца 2022 года. По оставшимся объектам — в январе 2023 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию будет выдано разрешение на строительство объектов», — сообщили изданию РБК в министерстве образования.

На данный момент на всех объектах установлено видеонаблюдение, а также проходят работы по строительству временных дорог. Вместе с этим концессионер проводит закупки оборудования и строительных материалов.

Напомним, что В Новосибирске было запланировано строительство шести школ в рамках национального проекта «Образование». По предварительным оценкам инвестиции составят 6,5 млрд. рублей