Стала известна дальнейшая судьба новосибирского театра «Красный факел»

Алёна Золотова
 
Стала известна дальнейшая судьба новосибирского театра «Красный факел»
Александр Кулябин. Фото пресс-службы "Красного факела"

Назначен исполняющий обязанности директора «Красный факел» взамен уволенного Александра Кулябина. Заместитель директора театра Артём Ремнёв рассказал о дальнейшей работе театра.

23 декабря министерство культуры Новосибирской области уволило руководителя театра «Красный факел» Александра Кулябина. Исполняющей обязанности директора назначена первый заместитель директора театра Алла Захарченко.

«Было объявлено, что мы продолжаем работать и реализовывать все поставленные задачи. Какие планы у Александра Прокопьевича (Кулябина) — не могу сказать. Наверное, он ещё сам не знает», — сообщил «Континенту Сибирь» заместитель директора по маркетингу, руководитель пресс-службы Артём Ремнёв. 

Ранее стало известно, что главу «Красного факела» Александра Кулябина уволило министерство культуры Новосибирской области без объяснения причины. На момент публикации новости в министерстве не дали комментарий по поводу отставки Кулябина.

Напомним, что в начале зимы театр представил на сцене спектакль «Сын» – пьесу Флорина Зеллера. В постановке фигурировали отсылки к спецоперации. 

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