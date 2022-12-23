Программу документальных фильмов, посвященную жизни и творчеству выдающегося израильского хореографа Охада Нахарина, увидят зрители новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» 24 и 25 декабря. Также в афише кинотеатра — записи трансляций выдающихся балетных, оперных и драматических спектаклей ведущих театров страны и мира.

Охад Нахарин — больше, чем просто хореограф. Легенда Израиля, культовый для всего современного танца человек, который придумал новый стиль, новый язык, новый мир — и не только для профессиональных танцовщиков. Он придумал танцевальную технику гага.

Хотя слово «техника» тут не вполне корректно. Гага — не про механику, гага — про самопознание, освоение возможностей своего тела, это способ выражения танцем эмоций и смыслов. Сын израненной страны, Нахарин придумал танец, который лечит душевные и телесные проблемы, танец, который позволяет увидеть, почувствовать и понять себя.

Специальная программа, приуроченная к 70-летию хореографа, подготовлена арт-объединением CoolConnections при поддержке посольства Израиля в России. Показы пройдут на языке оригинала (английский, иврит и другие) с русскими субтитрами. В афише — две работы режиссера Томера Хейманна: биографический документальный фильм «Мистер Гага», рассказывающий и о самом хореографе, и о его изобретении, танцевальном языке или технике «Гага», а также фильм «Вне фокуса», посвященный репетициям знаменитой работы Нахарина Deca Dance.

Кстати, новосибирские поклонники современной хореографии наверняка помнят энергичный, свободный, мощный спектакль Deca Dance, который станцевали на сцене оперного театра артисты труппы Batsheva Dance Company во время гастролей 2013 года.

Фильмы об известнейшем хореографе — далеко не единственный случай появления современной хореографии на большом экране Центра культуры и отдыха «Победа», регулярно демонстрирующего лучшие драматические, оперные и балетные спектакли лучших театров России и мира.

«Наши постоянные зрители, влюбленные в искусство театра, регулярно приходят на кинотеатральные показы. Во-первых, это расширение зрительского горизонта: не всегда есть возможность отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Лондон или Париж ради спектакля. Те же, кто видел оригинальную постановку на сцене, хотят рассмотреть нюансы, сравнить детали, вновь порадоваться встрече с полюбившимся спектаклем. Кроме того, даже деятели театра — например, знаменитый отечественный хореограф Борис Эйфман, чей «Роден» есть в нашей программе, — признают, что экранная версия спектакля является самостоятельным произведением искусства на стыке театра и кино и заслуживает особого внимания», — комментирует программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

В предновогодние дни на большом экране «Победы» можно увидеть торжественный балет «Ноймайер: Рождественская оратория Баха», сказочную оперу «Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка, балет «Щелкунчик и Мышиный король» и блистательную «Волшебную флейту» Моцарта.

В дни январских каникул зрителей, кроме оперных и балетных хитов, ждут два музыкальных сюрприза: киноверсия рождественского концерта великого тенора Йонаса Кауфмана, а также запись двух концертов Вольфганга Амадея Моцарта, № 40 и № 41, в исполнении Теодора Курентзиса и его коллектива musicAeterna на Зальцбургском фестивале-2021.