Избрана мера пресечения в отношении начальника новосибирского отдела по борьбе с экономическими преступлениями

Алёна Золотова
 
Избрана мера пресечения в отношении начальника новосибирского отдела по борьбе с экономическими преступлениями
Фото Михаила Перикова

Суд отправил под стражу начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Новосибирска Александра Умерова. 

Центральный суд Новосибирска 22 декабря заключил под стражу начальника центрального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) управления МВД России по Новосибирску, майора полиции Александра Умерова. В суде сообщили, что заключение под стражу продлится до 20 февраля 2023 года.

«Постановление суда не вступило в законную силу», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее 20 декабря Александра Умерова задержали силовики по подозрению в покровительстве игорному бизнесу. Следователь предполагают, что он получал взятки. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет, если не было отягощающих обстоятельств.

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