Продажа акций «Красноярскнефтепродукта» провалилась из-за отсутствия покупателей

Александр Киселев
 
Продажа акций «Красноярскнефтепродукта» провалилась из-за отсутствия покупателей
Фото: www.knp24.ru/

Аукцион по продаже АО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) не состоялся из-за отсутствия заявок. Госпакет был выставлен за 2,32 млрд. рублей.

Красноярские власти планировали выручить эту сумму за 57,99% акций. Изначально аукцион был запланирован на конец июня, однако с того момента торги неоднократно переносились.

В конце 2021 года Законодательное собрание региона одобрило проведение данной сделки. Власти объяснили причину продажи высоким уровнем износа основных фондов, на момент принятия решения цифра находилась на отметке в 52%. Также объект требовал крупных вложений и обновления по ряду параметров.

Напомним, что 7 сентября в офисе КНП прошли обыски. Причиной стало загрязнение почвы нефтепродуктами после завершения работы на одной из нефтебаз в 2019 году. После инцидента прокуратура Красноярского края обязала компанию ликвидировать все загрязнения до 1 января 2021 года.

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