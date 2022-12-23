Жители Сибири смогут внести наличные на карту МИР без комиссии через банкоматы Сбера

Сбер объявил о том, что теперь в его банкоматах можно вносить наличные на карты других банков без комиссии. Для этого карта должна принадлежать к платежной системе «МИР». Ограничений по сумме внесения нет.

Подобные шаги продиктованы как трендом на безналичные расчеты, так и цифровой трансформацией самих банкоматов, которые становятся полноценными многофункциональными устройствами самообслуживания, закрывающими весь комплекс потребностей клиентов.

«Сбербанк продолжает модернизацию своей сети устройств самообслуживания — сегодня в большинстве наших банкоматов доступно пополнение карт платежной системы МИР, эмитированных любым банком на территории России. Мы считаем это важным новшеством: у Сбера одна из самых больших сетей банкоматов в стране, а значит, таким образом значительно улучшается доступность банковских услуг. Теперь любой клиент любого российского банка сможет пополнить свои карты МИР в наших устройствах без комиссии», — отмечает председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

В Сбере поясняют, что в Новосибирской области уже 93% банкоматов умеют вносить наличные на карты других банков без комиссии.