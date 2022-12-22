В Новосибирской области появится две новые особо охраняемые природные зоны

В Новосибирской области присвоят особо охраняемый статус двум природным территориям. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Юрий Марченко.

22 декабря по время пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко рассказал журналистам, что в этом году статус особо охраняемых природных территорий регионального значения обрели лесопарк имени Ираклия Ивановича Синягина в Краснообске и Караканский бор.

«Сейчас мы создаем государственное учреждение с целью управления природным парком (Караканский бор), которое будет проводить работы по обустройству территории, в том числе и по обустройству постов охраны», – подчеркнул Юрий Марченко.

На пресс-конференции Марченко сообщил, что на сегодня в активной работе у регионального минприроды два объекта – лесной парк «Заельцовский бор» и лесоболотный комплекс «Сказочный» в Советском районе города Новосибирска. В первом квартале 2023 года новый статус присвоят бору.

На сегодняшний день на территории Новосибирской области функционирует 86 особо охраняемых природных территорий общей площадью около 1 млн 800 тыс. га – 10 % от общей площади региона.

Напомним, что ранее на директора новосибирского заказника «Кирзинский» возбуждено дело о незаконной охоте.