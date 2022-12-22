Назначен новый глава Бийска в Алтайском крае

Гордума Бийска выбрала нового главу города. Градоначальником назначен заместитель главы Смоленского района Алтайского края Виктор Щигрев.

Депутаты городской думы Бийска 22 декабря назначили нового главу алтайского наукограда. Им стал заместитель главы Смоленского района Алтайского края Виктор Щигрев, которого поддержала «Единая Россия». Ранее Щигрев занимал пост заместителя начальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска.

На конкурсную должность главы города было допущено 5 кандидатов: Виктор Щигрев, бывший сити-менеджер Бийска Александр Студенкин, начальник бийского управления ГО и ЧС Дмитрий Сдобин, бизнесмен Евгений Белов и помощница депутата Алтайского Заксобрания Елизавета Яковенко. На заседание думы пришло только три кандидата — Щигрев, Студенкин, Белов.

Щигрев на своем выступлении перед депутатами пообещал вести работу по принципу открытого муниципалитета, тесно сотрудничать со всеми уровнями власти и опираться на мнение жителей при принятии решений. 29 из 30 депутатов поддержало кандидатуру Щигрева. Один голос достался Елизавете Яковенко от коллеги по ЛДПР.

Виктор Щигрев на заседании принял присягу.

Напомним, что ранее стало известно, что бывший мэр Томска Иван Кляйн отказался признать вину по очередному уголовному делу.