Стали известны подробности уголовного дела против экс-депутата новосибирского Заксобрания Юрия Зозули

В сентябре 2022 года по делу о взятках на 33 млн рублей был задержан бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области и генеральный директор «РЗМ-Технология» Юрий Зозуля. На сегодня он продолжает находиться под стражей. «Континенту Сибирь» стали известны подробности дела экс-депутата.

Московский суд продлил арест бывшему депутату и генеральному директору «РЗМ-Технология» Юрию Зозуле до 17 марта 2023 года. Напомним, что Зозуля был арестован 19 сентября 2022 года.

Согласно материалам дела, Юрий Зозуля, генеральный директор ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрий Шумский, экс-руководитель завода им. Свердлова Вадим Рыбин и первый заместитель генерального директора завода, депутат Гордумы Дзержинска Олег Петров обвиняются в получении взяток 30 октября 2019 года и 23 марта 2020 года на общую сумму в 33 млн рублей от гендиректора АО «Взрывпромкомплект» (АО «ВПК») Сергея Лихачева. Бенефициаром со стороны АО «ВПК» является Александр Бобовников.

По словам стороны защиты, Юрий Зозуля и Юрий Шумский деньги лично не получали. Также неизвестно, какую часть взятки получил именно Юрий Зозуля. Следствие не указало, где именно была обнаружена указанная сумма денег.

«Материалы дела, по нашим оценкам, основываются только на предположениях без существенной доказательной базы. Сторона защиты просит проверить счета обвиняемых, потому что 33 млн рублей (эта сумма фигурирует в качестве взятки) где-то должны находиться. Их надо физически куда-то перевести, а следствие утверждает, что деньги не были найдены. Также нужно понимать, что 33 млн рублей – это плавающая сумма, она вне налоговой базы. Непонятно, откуда было взято именно это число. Причем от адвокатов позиция следователя скрывается», — прокомментировал следственную проверку «Континенту Сибирь» адвокат Юрия Зозули Олег Целипоткин. Юрист уточнил, что ходатайство защиты о получении декларации Зозули направлено 2 ноября, а отказ в получении декларации от следователя предоставлен лишь 19 декабря.

При этом, по словам Олега Целипоткина, следствие считает, что Юрий Зозуля лично звонил бенефициару АО «ВПК» Александру Бобовникову с целью сообщить о получении взятки. Адвокат Зозули считает, что это утверждение абсурдно.

«Между Зозулей и Бобовниковым долгое время, приблизительно в 2017-2018 годах, существовал конфликт на почве конкуренции между возглавляемыми ими предприятиями. Они не общались, потому что такой нужды не было. Мы направляли ходатайство о получении информации о звонках Зозули Бобовникову, а также о допросе Бобовникова с целью выяснения причин конфликта с моим подзащитным. Однако следствие отклонило прошение без указанная причины», — рассказал адвокат Олег Целипоткин.

Сторона защиты Зозули предполагает, что фигуранты дела заключили досудебную сделку со следствием, потому что предположение о получении взятки Юрием Зозулей основано на их показаниях. При этом свидетели являются фигурантами уголовного дела. По версии стороны обвинения, Юрий Зозуля совершил тяжкое преступление и может оказать влияние на ход расследования дела за счет связей и высокого положения в обществе.

«Поэтому при таких условиях у стороны защиты нет оснований доверять «таким свидетелям», тем более с момента якобы совершенного преступления прошло более трех лет», — сообщил позицию защиты Зозули адвокат Целипоткин.

Также им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, хотя адвокатам Зозули было неоднократно отказано в переводе бывшего депутата под домашний арест в Новосибирске из московского СИЗО. Следствие утверждает, что Юрий Зозуля не приходил на следственные мероприятия, однако, по версии адвокатов, бывший депутат вел переписку со следователем и объяснял свое отсутствие нахождением на стационарном лечении. При этом Целипоткин уточнил, что Юрий Зозуля уже был в январе на допросе у следователя.

Напомним, что ранее информация о задержании бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области, гендиректора АО «РЗМ-Технология» Юрия Зозули была размещена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Юрий Зозуля родился 8 марта 1967 года, окончил Новосибирский государственный университет (НГУ). По образованию — физик, доктор экономических наук. Член российской академии естественных наук. С 2007 года Юрий Зозуля возглавлял представительство государственной корпорации «Российские технологии» в Новосибирской области. В 2019 году он назначен на пост генерального директора холдинга АО «Спецхимия», который входит в ГК «Ростех». На момент ареста Юрий Зозуля занимал пост генерального директора АО «РЗМ Технологии» (входит в «Ростех») Депутат Законодательного собрания Новосибирской области 4,5 и 6 созывов (2005-2019 годы). До 2019 года Юрий Зозуля являлся заместителем председателя бюджетного комитета ЗС, а также состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Входил во фракцию «Единой России» в Заксобрании