За взятку задержан начальник новосибирского отдела по борьбе с экономическими преступлениями

Задержан начальник отдела управления МВД по Новосибирску Александр Умеров за получение взятки. По версии следствия он мог покровительствовать игорному бизнесу.

20 декабря сотрудники силовых ведомств задержали начальника центрального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) управления МВД России по Новосибирску, майора полиции Александра Умерова. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники. Согласно этим данным, Александр Умеров подозревается в получении взятки в особо крупном размере за покровительство игорному бизнесу. Следствие возбудило дело по статье 290 УК РФ.

В прокуратуре и полиции информацию о задержании не смогли прокомментировать «Континенту Сибирь».

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 22 декабря 2022 года Умерову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2023 года.

Напомним, что ранее задержан за взятку начальник центра организации дорожного движения Новосибирской области Вячеслав Трещев.