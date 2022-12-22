В Новосибирске продлили режим повышенной готовности до конца зимы. Дополнительные меры защиты продлятся до 28 февраля 2023 года.

С предложением о продлении режима повышенной готовности выступил главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов. Инициатива возникла, ввиду увеличения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На фоне сложившейся эпидемиологической ситуации в Новосибирской области поликлиники были вынуждены перейти на ежедневный режим работы. В любом медучреждении работают кабинеты неотложной помощи, куда можно обратиться в случае наличия симптомов заболевания.

Напомним, что недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с нехваткой антибиотиков, которые используют при респираторных заболеваниях. Глава региона дал распоряжение пополнить запасы необходимых медикаментов до конца этого года.

Также ввиду сложившейся экономической ситуации врачам предложат альтернативные протоколы лечения. В первую очередь это связанно с нарушением прежних логистических цепочек.