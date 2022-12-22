Альфа-Банк открыл юбилейный, 222-й Phygital-офис в России и восьмой – в Новосибирске, откуда, собственно, и пошла эта концепция, и именно там подвел итоги уходящего года. По мнению представителей банка, следующий год станет годом структурной перестройки с учетом новых экономических условий, в новосибирский рынок будет развиваться в том числе и за счет переориентации на восток всей страны.

В целом за этот год Альфа-Банк в Новосибирске, по словам регионального управляющего Андрея Фишера, перевыполнил поставленные планы по всем показателям, заработав более 6 млрд рублей чистой прибыли, что на 20% выше по сравнению 2021 годом. «Год для бизнеса Альфы в Новосибирске получился неплохим, а если брать отдельно сегмент малого бизнеса, то я бы назвал его очень хорошим, – отметил он. – В этом году мы открываем в среднем 1600 расчетных счетов в месяц, для сравнения в 2021 года эта цифра была чуть больше тысячи».

Он отметил, что на сегодняшний день в розничном секторе продуктами банка пользуются 330 тысяч активных клиентов, а в сегменте юрлиц база достигла 35 тысяч клиентов. То есть затронуто около четверти всего населения города.

Что касается среднего бизнеса, то в этом году рост произошел как по безрисковым продуктам, так и по кредитному портфелю, который вырос на 80% и составил 25 млрд рублей. Здесь наблюдается рост сделок по покупки бизнеса, а также по расширению производства с целью занятия освободившихся ниш на рынке.

Ключевым событием года для Альфа-Банка стало включение в строительную отрасль: с марта 2022 года в Новосибирске заработал специальный отдел, который сейчас ведет 16 проектов по финансированию строительных компаний общим весом около 20 млрд рублей.

Еще одним трендом уходящего года представители банка назвали продолжающийся рост зарплатных клиентов и укреплением сотрудничества Альфа-Банка с бюджетной сферой Новосибирской области, в рамках которого в 2022 году в качестве финансовой поддержки банк оказал помощь более, чем на 10 млн рублей.