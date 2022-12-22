В красноярскую жилищную аферу на 71 млн рублей вовлечено более 20 человек

Алёна Золотова
 
В красноярскую жилищную аферу на 71 млн рублей вовлечено более 20 человек
Фото Михаила Перикова

В Красноярском крае похищен 71 млн рублей субсидий на строительство жилья. В афере задействовано более 20 человек.

Группа аферистов из Красноярского края похитила деньги, выделенные в качестве социальной выплаты на строительство жилья в рамках реализации государственной программы. 

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выяснили, что два организатора, мужчина и женщина, вовлекли в аферу 20 человек — все они жители региона. На людей изготавливались фиктивные документы о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий.

«После этого данные граждане направляли подложные бумаги в государственное учреждение для принятия решения о получении субсидии. По версии полиции, за период с 2018 по 2022 год сообщники незаконно получили более 71 миллиона рублей. По факту никаких домов построено не было. Денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы возбудили 20 уловных дел в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ. 

«Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили на портале «МВД Медиа».

Напомним, что ранее суд заключил под стражу директора новосибирского ГКУ «ЦОДД» Вячеслава Трещева.

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