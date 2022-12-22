В новосибирском ресторане «Горячий Цех» покажут Щелкунчика

Новосибирский ресторан «Горячий Цех» анонсировал шоу, объединяющее в себе элементы театральной постановки самого рождественского спектакля в мире, Щелкунчика. Премьера состоится 23 декабря в 21:00 на площадке ресторана.

Перед командой «Горячего Цеха» стояла непростая задача – совместить брутальный ресторан про мясо и технологии, а также самый трепетный и новогодний спектакль.

Идея такого шоу возникла из проекта, который уже реализовался в ресторане. Дело в том, что в «Горячем Цехе» на регулярной основе проводят так называемый «Брискет тайм». Это вечернее шоу для гостей заведения, построенное вокруг ключевого блюда – брискета (приготовленный по специальному рецепту отруб говядины, состоящий из большой и малой грудных мышц, снятых с ребер). Подготовка этого мясного блюда занимает около 14 часов из-за длительного копчения. Соответственно, по вечерам, в 21:00-22:00 сотрудники ресторана открывают смокер (место, где происходит копчение мяса), достают брискет, нарезают его и угощают гостей. Все это проводится в формате шоу.

Команда ресторана решила совместить это мероприятие с театральной постановкой самого рождественского спектакля в мире, Щелкунчика.

Предполагается, что благодаря режиссерам и актерам новосибирских театров, музыкантов, специалистов по свету, звуку, видео и, конечно же, главной героини- изящной балерины, гости могут почувствовать настроение нового года в абсолютно неординарной трактовке, в стиле «Горячего Цеха».

В постановке участвуют режиссеры театра Пилигримы (Новосибирск), актеры и музыканты Новосибирского областного театра кукол (НОТЕК), НОВАТа и Красного факела, а также молодежный эстрадно-симфонический оркестр.

Премьера шоу состоится 23 декабря. Оно будет проводиться по пятницам и субботам вплоть до 14 января. Чтобы попасть на него, достаточно успеть забронировать стол в ресторане в эти дни. Даты шоу можно уточнить по телефону +7903 900 53 53, а также через сайт ресторана.

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