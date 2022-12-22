РЭС планирует обжаловать решение УФАС об установлении обоснованного тарифа

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области требует установить экономически обоснованный тариф на предоставление в пользование опор для операторов электросвязи. АО «РЭС» с этим не согласно и планирует обжаловать решение в суде. Об этом в компании сообщили «Континенту Сибирь».



Напомним, что 19 декабря УФАС по Новосибирской области признало АО «РЭС» нарушившим закон о защите конкуренции (часть 1 статьи 10 ФЗ № 135-ФЗ). По мнению антимонопольной службы, нарушение выразилось в установлении экономически необоснованной стоимости предоставления во временное ограниченное пользование воздушных линий электропередачи для размещения сетей электросвязи на территории Новосибирской области.

На территории региона единственным способом размещения сетей в небольших поселениях является подвес сетей на опоры линий электропередачи. АО «РЭС» значится основным владельцем опор и, соответственно, занимает доминирующее положение на рынке по предоставлению в аренду линий передач.

Новосибирское УФАС считает, что компания ведет двойной учет расходов, которые потом закладываются в конечную стоимость услуг. Также компания не предоставила ведомству обоснование завышения тарифов.

В решении антимонопольщиков говорится, что услуга по аренде опор предоставляется непропорционально количеству операторов связи, а интересы самих операторов ущемляются.

«АО «РЭС» не согласно с принятым Новосибирским УФАС решением и намерено оспорить его в судебном порядке», — ответили в АО «РЭС» на запрос на «Континента Сибирь».

Напомним, что схожее решение вынесло УФАС по отношению к МУП «Горэлектротранспорт». Ведомство встало на сторону операторов связи в многолетнем споре. Впрочем, сами участники рынка отмечают, что главный вопрос состоит в том, будет ли ответчик выполнять предписания регулятора.