РЭС планирует обжаловать решение УФАС об установлении обоснованного тарифа

Алёна Золотова
 
РЭС планирует обжаловать решение УФАС об установлении обоснованного тарифа
Фото Михаила Перикова

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области требует установить экономически обоснованный тариф на предоставление в пользование опор для операторов электросвязи. АО «РЭС» с этим не согласно и планирует обжаловать решение в суде. Об этом в компании сообщили «Континенту Сибирь».

Напомним, что 19 декабря УФАС по Новосибирской области признало АО «РЭС» нарушившим закон о защите конкуренции (часть 1 статьи 10 ФЗ № 135-ФЗ). По мнению антимонопольной службы, нарушение выразилось в установлении экономически необоснованной стоимости предоставления во временное ограниченное пользование воздушных линий электропередачи для размещения сетей электросвязи на территории Новосибирской области.

На территории региона единственным способом размещения сетей в небольших поселениях является подвес сетей на опоры линий электропередачи. АО «РЭС» значится основным владельцем опор и, соответственно, занимает доминирующее положение на рынке по предоставлению в аренду линий передач.

Новосибирское УФАС считает, что компания ведет двойной учет расходов, которые потом закладываются в конечную стоимость услуг. Также компания не предоставила ведомству обоснование завышения тарифов.

В решении антимонопольщиков говорится, что услуга по аренде опор предоставляется непропорционально количеству операторов связи, а интересы самих операторов ущемляются.

«АО «РЭС» не согласно с принятым Новосибирским УФАС решением и намерено оспорить его в судебном порядке», — ответили в АО «РЭС» на запрос на «Континента Сибирь».

Напомним, что схожее решение вынесло УФАС по отношению к МУП «Горэлектротранспорт». Ведомство встало на сторону операторов связи в многолетнем споре. Впрочем, сами участники рынка отмечают, что главный вопрос состоит в том, будет ли ответчик выполнять предписания регулятора.

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