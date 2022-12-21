Совет депутатов Новосибирска утвердил во втором чтении бюджет города на 2023 год. В ходе сессии 41 депутат поддержал предложенный проект, еще один воздержался.

По предварительным подсчетам доходы в следующем году составят 75,4 млрд. рублей, а расходная часть 76,2 млрд. рублей. Таким образом бюджетный дефицит будет 800 миллионов рублей.

Преимущественная часть доходов Новосибирска в размере 42,3 млрд. рублей должна поступить из трансфертов бюджетов других уровней, собственные средства составят 33,1 млрд. рублей. В сравнение с предыдущим годами собственный доход снижается, если в 2021 году это было 54%, то в 2022 речь идет только о 50%. В 2015 году этот показатель был на отметке в 64%

Бюджетное распределение на следующий год выглядит следующим образом:

Образование — 40,8 млрд. руб.;

Национальная экономика — 13,7 млрд. руб.;

Общегосударственные вопросы — 6 млрд. руб.;

Жилищно-коммунальное хозяйство — 5,6 млрд. руб.;

Социальная политика — 3,9 млрд. руб.;

Физическая культура и спорт — 2,1 млрд. руб.;

Обслуживание государственного (муниципального) долга — 1,7 млрд. руб.;

Культура, кинематография — 1,6 млрд. руб.;

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 261 млн. руб.;

охрана окружающей среды — 73 млн. руб.

Напомним, что сегодня депутаты Заксобрания также приняли финальную версию областного бюджета на 2023-2025 год.