Перейти на российское ПО для обучения сотрудников поможет вебинар МТС

МТС приглашает новосибирский бизнес на новую серию полезных вебинаров. Компании узнают, как перевести обучение сотрудников на отечественное ПО и внедрять новые платформы онлайн-обучения.

В четверг, 22 декабря в 17:00 по новосибирскому времени состоится вебинар «Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах» и пригодится всем, кто работает в системе образования и занимается онлайн-обучением.

Напомним, что участие в вебинарах МТС бесплатное, но для него требуется заранее зарегистрироваться по ссылкам.

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