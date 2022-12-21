Перейти на российское ПО для обучения сотрудников поможет вебинар МТС

Федор Туров
 
Новосибирский бизнес приглашают на новую серию полезных вебинаров МТС
Фото предоставлено МТС

МТС приглашает новосибирский бизнес на новую серию полезных вебинаров. Компании узнают, как перевести обучение сотрудников на отечественное ПО и внедрять новые платформы онлайн-обучения.

В четверг, 22 декабря в 17:00 по новосибирскому времени состоится вебинар «Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах» и пригодится всем, кто работает в системе образования и занимается онлайн-обучением.

Напомним, что участие в вебинарах МТС бесплатное, но для него требуется заранее зарегистрироваться по ссылкам.

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