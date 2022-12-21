Более 180 млн тонн угля переработала ОФ «Кедровская» за 40 лет

Модернизированная кузбасская ОФ «Кедровская» планирует увеличить количество обогащаемого угля. На данный момент компания обрабатывает почти весь уголь, добываемый на одноименном разрезе.

Обогатительная фабрика «Кедровская» (филиал АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез») отмечает 40-летие с момента ввода в эксплуатацию. Это самое мощное предприятие по переработке угля в составе компании.

«Для компании ввод в строй ОФ «Кедровская» стал одним из важнейших шагов на пути к повышению качества продукции и переработке добываемого угля, – отметила в своем обращении к участникам торжественного собрания, посвященного юбилею предприятия, – рассказала генеральный директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина. – Этот вектор развития, который вы задали много лет назад, и сегодня является для компании стратегически важным».

За первый год работы фабрика переработала почти 2 млн. тонн угля. К середине 80-х годов фабрика вышла на свою проектную мощность – 4,8 млн тонн переработанного угля в год. В 1989-м продукция фабрики — уголь марки СССШ – была впервые отправлена на экспорт. В 1996 году кедровские обогатители отметили свой первый юбилей – 50 млн тонн переработанного рядового сырья с момента запуска фабрики.

В новом тысячелетии фабрику модернизировали: установили фильтр-пресс, новую центрифугу, высокочастотный грохот для обезвоживания продуктов обогащения, заменили дробильную установку, что позволило увеличить мощность предприятия до 5 с лишним млн тонн сырья в год.

Сегодня фабрика перерабатывает 96% угля, добываемого на разрезе, и обогащает около 40%. Перспективная модернизация позволит не только увеличить этот показатель, но и повысить качество выпускаемой продукции.