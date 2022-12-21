Результатами полевого сезона 2022 года ученые поделились на традиционной предновогодней пресс-конференции, прошедшей 21 декабря на площадке ТАСС.

По традиции в конце года сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН рассказали, что интересного им удалось раскопать в течение года. Широкая география экспедиций (от гор Азербайджана до пустынь Монголии) и высокая квалификация сибирских археологов позволяют им постоянно обогащать наши знания об истории человечества. В том числе – о самых первых этапах заселения человеком сибирских пространств.

«В частности, мы можем уже точно утверждать, что знаменитый денисовский человек пришел на Алтай с запада, в рамках второй волны заселения человеком Евразии. И он заселял огромные пространства азиатской части континента. Об этом говорят, прежде всего, данные палеогенетических исследований, поскольку собственно артефакты, имеющие отношение к денисовскому человеку, на сегодня найдены лишь в трех пещерах – на Алтае, на Тибете и в Лаосе», – рассказал заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Ряд находок, по словам ученых, доказывает, что на протяжении многих поколений денисовцы населяли одноименную пещеру на Алтае совместно с неандертальцами и даже обзаводились совместным потомством. «Сегодня мы уже можем обоснованно предположить, что эти контакты двух разных популяций древних людей, а затем и с третьей популяцией, гомо сапиенса – помогли развиться достаточно устойчивой иммунной системе у современного человека», – отметил Михаил Шуньков.

Также в этом году был сделан ряд интересных находок, относящихся к более поздним эпохам в истории Сибири и Дальнего Востока, которые представил заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин. В Забайкалье было найдено и обследовано несколько средневековых укрепленных поселений (городищ), которые также позволяют более детально воссоздать картину заселения Сибири на рубеже I-II тысячелетий нашей эры уже представителями ее нынешних коренных народов.

«На территории Горного Алтая, в Чуйской степи в этом году наш экспедиционный отряд обнаружил несколько новых погребений и каменных изваяний, также относящихся к средневековому периоду истории, но относятся уже к тюркской культуре», — рассказал Вячеслав Молодин. Другие экспедиции в разных районах Алтая завершили раскопки крупного могильника, относящегося к гуннской эпохе и обнаружили новые образцы наскальной живописи, датированные VIII-VII вв. до н.э.

Напомним, что в 2022 году cовместная экспедиция ученых института археологии и этнографии и института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН, используя методы геологоразведки, сумела обнаружить остатки фундамента Чаусского острога.