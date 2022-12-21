«Возможны перегибы»: сибирские депутаты прокомментировали принятие законопроекта о биометрии

Госдума РФ приняла во втором чтении резонансный закон о биометрических данных. Закон вызвал много противоречивых мнений. «Континент Сибирь» поинтересовался мнением депутатов всех уровней по регулированию этой сферы.

20 декабря депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении новую редакцию законопроекта о биометрических данных. В октябре проект законопроекта об идентификации и аутентификации граждан с помощью биометрии внес в ГД РФ депутат от партии «Единая Россия» Антон Горелкин.

Законопроект вызвал общественную дискуссию об этичности и безопасности регулирования сбора и хранения биометрических данных. Ко второму чтению были учтены замечания, поэтому документ был значительно переработан. Председатель комитета по информационной политике ГД РФ Александр Хинштейн в своем ТГ-канале сообщил, что в проекте «буквально нет ни одного абзаца», который остался бы без изменений.

В новой редакции законопроект вводит запрет на хранение геномной информации, организации могут хранить только изображение лица и образец голоса. Граждане могут отказаться от сдачи биометрических данных. Контролировать использование биометрии можно будет через МФЦ и портал госуслуг.

«Континент Сибирь» узнал у сибирских депутатов их отношение к принятому во втором чтении законопроекту.

«Я был против принятия этого законопроекта, хотя он был существенно изменен ко второму чтению. По сути сейчас принята новая редакция с учетом многих предложений. Согласно принятому законопроекту, сбор данных будет производиться только добровольно, а человек может отказаться от предоставлении биометрии. Это одно из основных и существенных положений», — рассказал депутат ГД РФ от КПРФ Ренат Сулейманов.

По мнению депутата, законопроект должен быть тщательнее проработан: «В новой редакции убрана возможность коммерческим организациям собирать данные, теперь биометрию смогут получать только государственные и унитарные предприятия. На мой взгляд, этот закон несвоевременно принят. Однако, по мнению разработчиков, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, принятие закона позволит упорядочить биометрический сбор данных и базу с 70 млн данных, которую собрали банки и другие коммерческие структуры».

Фракция «Справедливой России — за правду» в ГД РФ также оказалась против принятия законопроекта.

«И в первом, и во втором чтении наша фракция выступила против этого законопроекта. Создается единый персональный банк данных, но гарантий что эти данные будут надежно защищены нет никаких. Сколько в 2022 году было громких утечек. Я, кстати, сам в марте пострадал от утечки базы данных Яндекс.Еда. Вот что надо сначала серьезно проработать — защиту, но этого нет, и поддерживать инициативу о биометрических персональных данных мы не стали», — сообщил депутат ГД РФ от «Справедливой России — за правду» Александр Аксененко.

В Новосибирской области мнения депутатов разделились. В частности, председатель регионального отделения партии «Родина», депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин считает, что биометрические данные могут быть полезны для раскрытия преступлений. Однако во всем нужен продуманный подход.

«Что в себя включает биометрия? Это отпечатки пальцев, по которым ловят преступников. Это ДНК, благодаря которому многие маньяки оказываются за решеткой. Например, в 90-х годах пойман маньяк, который убил 70 человек. Без данных ДНК полиция не раскрыла бы преступление. Поэтому я «за» принятый закон. Но нужно понимать, что у каждой медали две стороны. Нужно исключить все перегибы на местах, чтобы этот закон не был использован в каких-то неправильных целях», — прокомментировал свое отношение к новому законопроекту Вячеслав Илюхин.

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Антон Тыртышный рассказал, что у партии не было времени для тщательного изучения законопроекта. По его мнению урегулирование сферы приведет к усилению влияния государства.

«Мы продолжаем постепенно двигаться в сторону цифрового концлагеря и государства тотального контроля. Так называемая «ЕБС» — единая биометрическая система — будет собирать наши биометрические данные. Пока, к счастью, речь идет только об изображении лица и записи голоса. Госдума получила 148 страниц финального варианта этого закона в 23:38 вечера перед днем голосования, депутаты не имели возможность разобраться в нем. Поэтому КПРФ предлагала отложить рассмотрение и голосовала против него, но голосами «Единой России» он был принят», — сообщил член партии КПРФ Антон Тыртышный.

«Континент Сибирь» запрашивал комментарии у представителей «Единой России» — у первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панфёрова и председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева — но оба сослались на то, что не успели ознакомиться с проектом законопроекта, поэтому не могут прокомментировать принятие закона о биометрии во втором чтении.