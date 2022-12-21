На заключительной в этом году сессии Совета депутатов Новосибирска вспомнили годовщину образования Союза Советских Социалистических Республик и предложили его «повторить».

Неожиданное заявление прозвучало сегодня, 21 декабря, во время 22-й сессии Совета депутатов, которая стала заключительной сессией городского парламента в этом году. В начале заседания спикер горсовета Дмитрий Асанцев предоставил слово своему заместителю, депутату от КПРФ Антону Тыртышному, который поздравил коллег с годовщиной образования СССР.

«Я хотел напомнить о крайне важной для нашей страны дате. 30 декабря 1922 года был образован СССР. На первом всесоюзном съезде Советов была принята декларация об образовании СССР и Союзный договор утвержден. В связи чем я хочу вас всех поздравить. Поскольку, как мне кажется, СССР был вершиной величия и могущества нашей страны. Желаю нам всем увидеть повторения этой вершины в будущем. Поэтому поздравляю вас всех со 100-летием образования СССР», — сказал Антон Тыртышный.

После короткого выступления депутата, не вызвавшего аплодисменты коллег, заседание сессии продолжилось в обычном режиме.

Напомним, ранее свою версию будущего страны представили участники Первого Сибирского форума Всемирного русского народного собора «Россия в XXI веке: Национальная идеология и традиционные ценности».