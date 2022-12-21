Компания КОТЭС запустит новые системы розжига пылеугольных котлов теплоэлектростанций без использования дополнительного высокореакционного топлива (мазута, газа и др). На данный момент система прошла все необходимые испытания перед запуском. Об этом сообщает пресс-центр компании.



Создание систем УВЭИ из готовых модулей, выпущенных на серийном производстве, позволит оптимизировать процесс поставок, а также перевести любые угольные ТЭЦ на безмазутный розжиг.

На этап «Коммерциализация» фонд содействия инновациям (ФСИ) выделил 20 млн. рублей и еще 20 млн. вложил КОТЭС. Программа «Коммерциализация» направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. На эти средства компания наладила выпуск серийного продукта — электродного блока, который является частью горелки, и приступила к работам над унификацией следующего модуля — самой горелки, — сообщили в пресс-центре компании.

Первый опытный образец размещен в Институте теплофизики СО РАН Новосибирска, а вторую опытно-практическую часть поместили в новосибирской ТЭЦ-3. С 2020 по 2022 год на этой станции уже были установлены две растопочных безмазутных горелки КОТЭС. Благодаря этому получилось перевести полностью безмазутную растопку котла из холодного состояния и вывести его в штатный режим.

В конце этого года КОТЭС заключил еще один контракт на реализацию проекта по переводу Апатитской ТЭЦ с мощностью 230 МВт на полностью безмазутный розжиг.